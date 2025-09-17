لسبب مجهول.. مشاجرة تنتهي بقطع "العضو الذكري" لشاب في كركوك

شفق نيوز- كركوك

كشف مصدر محلي في كركوك، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل حادثة اعتداء وُصف بـ"الغريب" تعرض لها شاب في المدينة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً نُقل إلى إحدى مستشفيات كركوك بعد تعرضه للضرب المبرح وقطع عضوه الذكري نتيجة مشاكل مجتمعية وهو من أهالي إحدى القرى في أطراف المحافظة".

وبين أن "الشاب يرقد حالياً في المستشفى وهو تحت المراقبة الطبية"، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول وضعه الصحي أو خلفيات الحادثة.

وبحسب متابعين للشأن الاجتماعي، فإن مثل هذه الاعتداءات العنيفة كثيراً ما ترتبط بخلافات أسرية أو ما يُعرف بـ"قضايا الشرف"، حيث يُنظر إليها أحياناً كعقوبة على الخيانة أو الانحراف السلوكي، وإن كانت تبقى حوادث نادرة الحدوث في العراق.

ويرى مختصون أن هذه الحوادث تعكس تصاعد العنف المجتمعي بأشكاله المختلفة، وغياب حلول سلمية للنزاعات، ما يؤدي إلى جرائم تحمل أبعاداً نفسية واجتماعية عميقة.