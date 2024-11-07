لسبب مجهول.. طالبة تلقي بنفسها من أعلى سطح مدرستها في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الخميس، بإقدام طالبة في المرحلة المتوسطة على محاولة الانتحار داخل مدرستها لسبب مجهول، شمالي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الطالبة تولد 2010 وهي في الصف الثاني المتوسط وقامت برمي نفسها من أعلى سطح مدرستها ضمن حي الجزائر في منطقة الشعب لأسباب غير معلومة".

وأضاف أن "قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث وقامت بنقل الفتاة إلى المستشفى برفقة مديرة المدرسة، إذ أنها تعرضت لكسور ورضوض إلا أنها لم تفارق الحياة"، مؤكداً أنه تم فتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته.