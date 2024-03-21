لسبب مالي.. توقف أعمال تأهيل طريق بغداد - كركوك

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي، يوم الخميس، عن توقف أعمال تأهيل طريق بغداد -كركوك ضمن حدود محافظة ديالى، وذلك نتيجة لأسباب مالية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال طريق بغداد -كركوك بدءاً من الخالص باتجاه منطقة انجانة والسايد الآخر بدءاً من منطقة انجانة وصولاً إلى هبهب بطول 110 كم توقفت بشكل مفاجئ".

وأضاف أن "الشركة المنفذة للمشروع توقفت عن العمل بسبب عدم صرف السلف المالية من قبل الحكومة والجهات المعنية"، مبيناً أن "المشروع بكلفة 55 مليار دينار ونسبة إنجازه الفعلية على أرض الواقع بلغت 53٪؜ بينما النسبة المفترضة وفق المخطط 83٪؜".

ونتيجة لتوقف المشروع، تتفاقم معاناة المارين عبر هذا الطريق، وخاصة من الخالص باتجاه ناحية هبهب، لأنه شهد قلع طبقة من الطريق وما تزال عبارة عن مطبات، تخلف حوادث سير مميتة، نتيجة تحول مرور المركبات من سايد لآخر واضطرار الكثيرين للسير عكس الطريق (رونك سايد) بسبب أعمال الصيانة المتوقفة.