سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مواطن يشكو عضواً في البرلمان العراقي (وثيقة)

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-26T19:45:01+0000
مواطن يشكو عضواً في البرلمان العراقي (وثيقة)

شفق نيوز / رفع مواطن من قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، شكوى لدى القضاء العراقي، ضد عضو مجلس النواب كاظم موسى عطا.

وأوضح صاحب الشكوى المدعو خلف صباح عباس، في شكواه التي رفعها إلى محكمة تحقيق الرفاعي بذي قار، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "النائب المشكو منه، قام بتشغيله بصفة (حارس شخصي) في أيام الانتخابات التشريعية التي جرت 10 تشرين الأول 2021".

وأضاف أن النائب كان قد وعده في حال فوزه بمقعد نيابي في البرلمان، سيكون أحد حمايته الشخصية، وأنه عمل لمدة تجاوزت ستة أشهر، ومن دون أي مقابل، رغم الاتفاق معه، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.

related

ذي قار.. مطالبات باعتقال امرأة قتلت زوجها "حرقا" واتهام شقيقها القاضي بالتستر

Date: 2021-05-24 09:45:00
ذي قار.. مطالبات باعتقال امرأة قتلت زوجها "حرقا" واتهام شقيقها القاضي بالتستر

قضاء ذي قار يصدر حكما بالإعدام على متهم بالإرهاب من الأنبار

Date: 2021-02-16 11:17:28
قضاء ذي قار يصدر حكما بالإعدام على متهم بالإرهاب من الأنبار

إمارة خفاجة تنذر حكومة ذي قار "ما لا يحمد عقباه"

Date: 2021-03-24 16:17:27
إمارة خفاجة تنذر حكومة ذي قار "ما لا يحمد عقباه"

صور.. العشرات يتظاهرون للمطالبة بإقالة رئيس هيئة استثمار ذي قار

Date: 2022-05-30 15:53:33
صور.. العشرات يتظاهرون للمطالبة بإقالة رئيس هيئة استثمار ذي قار

ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم غد السبت

Date: 2022-04-22 16:37:28
ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم غد السبت

وثائق.. حكومة ذي قار تشدد إجراءات تنقل السيارات الحكومية

Date: 2021-12-15 14:13:09
وثائق.. حكومة ذي قار تشدد إجراءات تنقل السيارات الحكومية

ذي قار.. نفاد جرعات لقاح كورونا في قضاء الشطرة

Date: 2021-07-29 11:43:58
ذي قار.. نفاد جرعات لقاح كورونا في قضاء الشطرة

إعلان نتائج اليوم الأول من حملة "الشهيد عبير" في الناصرية

Date: 2021-08-15 17:36:17
إعلان نتائج اليوم الأول من حملة "الشهيد عبير" في الناصرية