مواطن يشكو عضواً في البرلمان العراقي (وثيقة)

شفق نيوز / رفع مواطن من قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار، يوم الاثنين، شكوى لدى القضاء العراقي، ضد عضو مجلس النواب كاظم موسى عطا.

وأوضح صاحب الشكوى المدعو خلف صباح عباس، في شكواه التي رفعها إلى محكمة تحقيق الرفاعي بذي قار، بحسب وثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، أن "النائب المشكو منه، قام بتشغيله بصفة (حارس شخصي) في أيام الانتخابات التشريعية التي جرت 10 تشرين الأول 2021".

وأضاف أن النائب كان قد وعده في حال فوزه بمقعد نيابي في البرلمان، سيكون أحد حمايته الشخصية، وأنه عمل لمدة تجاوزت ستة أشهر، ومن دون أي مقابل، رغم الاتفاق معه، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية بحقه.