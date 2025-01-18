لزيادة "المساحات الخضراء" في كركوك.. متنزهان نموذجيان بـ20 مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت بلدية محافظة كركوك، يوم السبت، تخصيص 20 مليار دينار لتنفيذ مشروع متنزهين ضمن خطة زيادة "المساحات الخضراء".

وقال المتحدث باسم بلدية كركوك عدنان شكور، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ كركوك ريبوار طه، وجه بتخصيص 20 ملياراً لإنشاء متنزهين نموذجين لكل منهما 10 مليارات".

وأضاف شكور، أن "المساحات المخصصة للمتنزهين 100 دونم لكل واحد منهما"، مبيناً أن "المتنزه الأول سيكون في الجانب الشمالي من كركوك، في حين سيكون الثاني في الجانب الشمالي وهذه الحدائق ستكون هي الأولى من نوعها من حيث المساحات الخضراء في المحافظة".

وتابع شكور، قائلاً إن "المشروعين سيدخلان حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن "إدارة كركوك تعمل للحفاظ على الطبيعة وزيادة المساحات الخضراء في المحافظة".

سبق للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن أعلن، يوم الأربعاء الماضي، توقيع العراق مذكرة تفاهم مع شركة بريتش بتروليوم/BP لتطوير حقول كركوك الأربعة.