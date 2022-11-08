لرفع التكاليف عن أسر الطلبة.. محافظة عراقية تطبع 60 الف كتاب مدرسي بـ"الآجل"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى يوم الثلاثاء، استكمال طباعة 60 ألف كتاب مدرسي والتوجيه بتوزيعها فورا لرفع التكاليف الباهضة عن أسر الطلبة.

وقال محافظ ديالى مثنى علي التميمي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "وزارة التربية تتأخر في طباعة المناهج الدراسية 4 أشهر في كل عام والاولى تحويل هذا الملف الى المحافظين

وأضاف ان "تربية ديالى لم تبلغنا بنقص تجهيز الكتب المدرسية إلا بعد بداية العام الدراسي"، مشيرا الى "عقد صفقة مع مطبعة ديالى لطباعة المناهج بالآجل لحين توفر الاموال".

واكد التميمي ان "طباعة الكتب كانت بأسعار تنافسية بإشراف النائب الاول لمحافظ ديالى لرفع وتخفيف الأعباء المالية عن أسر الطلبة التي لا يمكنها تحمل مبلغ 75 الف دينار تكلفة المناهج الدراسية".

واختتم "تحركنا سريعا لحل المشكلة و طالبنا رئيس الوزراء بتحويل موازنة طباعة الكتب الى المحافظات".

وبدأ العام الدراسي في العراق بدون طباعة الكتب والمناهج الدراسية لعدم وجود تخصيصات مالية وعدم إقرار موازنة العام الحالي وتأخر تشكيل الحكومة الى جانب عدم تضمين مخصصات طباعة الكتب ضمن قانون الأمن الغذائي.