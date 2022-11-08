سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لرفع التكاليف عن أسر الطلبة.. محافظة عراقية تطبع 60 الف كتاب مدرسي بـ"الآجل"

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-08T15:30:45+0000
لرفع التكاليف عن أسر الطلبة.. محافظة عراقية تطبع 60 الف كتاب مدرسي بـ"الآجل"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى يوم الثلاثاء، استكمال طباعة 60 ألف كتاب مدرسي والتوجيه بتوزيعها فورا لرفع التكاليف الباهضة عن أسر الطلبة.

وقال محافظ ديالى مثنى علي التميمي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "وزارة التربية تتأخر في طباعة المناهج الدراسية 4 أشهر في كل عام والاولى تحويل هذا الملف الى المحافظين

وأضاف ان "تربية ديالى لم تبلغنا بنقص تجهيز الكتب المدرسية إلا بعد بداية العام الدراسي"، مشيرا الى "عقد صفقة مع مطبعة ديالى لطباعة المناهج بالآجل لحين توفر الاموال".

واكد التميمي ان "طباعة الكتب كانت بأسعار تنافسية بإشراف النائب الاول لمحافظ ديالى لرفع وتخفيف الأعباء المالية عن أسر الطلبة التي لا يمكنها تحمل مبلغ 75 الف دينار تكلفة المناهج الدراسية". 

واختتم "تحركنا سريعا لحل المشكلة و طالبنا رئيس الوزراء بتحويل موازنة طباعة الكتب الى المحافظات".

وبدأ العام الدراسي في العراق بدون طباعة الكتب والمناهج الدراسية لعدم وجود تخصيصات مالية وعدم إقرار موازنة العام الحالي وتأخر تشكيل الحكومة الى جانب عدم تضمين مخصصات طباعة الكتب ضمن قانون الأمن الغذائي.

related

تحديد موعد إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي

Date: 2021-11-16 07:58:09
تحديد موعد إعلان نتائج الدور الثاني للسادس الإعدادي

اعلان نتائج تربية بابل ونينوى للصف السادس الابتدائي

Date: 2022-06-06 12:51:15
اعلان نتائج تربية بابل ونينوى للصف السادس الابتدائي

التربية العراقية تعتمد وسائل التعليم عن بعد ومن المنازل بعد تفشي كورونا

Date: 2020-03-05 13:53:33
التربية العراقية تعتمد وسائل التعليم عن بعد ومن المنازل بعد تفشي كورونا

التربية تكشف عن تقليص المناهج الخاصة بالصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية

Date: 2020-12-07 05:53:32
التربية تكشف عن تقليص المناهج الخاصة بالصفوف غير المنتهية للمرحلة الثانوية

التربية العراقية تنفي "كتابا مزورا" يخص التعيينات

Date: 2019-05-26 18:21:55
التربية العراقية تنفي "كتابا مزورا" يخص التعيينات

تلميذة عراقية موهوبة تحصل على شهادة عالمية من جامعة أمريكية بدرجة "امتياز"

Date: 2021-07-03 09:09:21
تلميذة عراقية موهوبة تحصل على شهادة عالمية من جامعة أمريكية بدرجة "امتياز"

التربية ترد على الصحة البرلمانية: قرار الدوام الحضوري اتخذ من جهات مختصة

Date: 2021-04-15 09:47:52
التربية ترد على الصحة البرلمانية: قرار الدوام الحضوري اتخذ من جهات مختصة

بالوثيقة.. التربية توقف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بين مديرياتها

Date: 2021-12-01 12:25:27
بالوثيقة.. التربية توقف التنسيب للهيئات التعليمية والتدريسية بين مديرياتها