لرصد سرعة المركبات.. الرادارات تدخل العمل على طريق البصرة – الديوانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور محافظة ذي قار، يوم الأحد، عن استئناف العمل بنظام الرادار لرصد سرعة المركبات على طول الطريق السريع الرابط بين محافظتي البصرة والديوانية.

وقال مدير إعلام المديرية، العقيد مؤيد حميد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم تعزيز مرور ذي قار بجهازي رادار من مديرية مرور الأنبار، مما سيمكن من مراقبة سرعة المركبات ومحاسبة المخالفين للقوانين المرورية".

وأضاف أن "الأجهزة نصبت على الطريق السريع الرابط بين محافظتي البصرة والديوانية"، مبيناً أن "هذا الإجراء يأتي حرصاً على حماية أرواح مستخدمي الطريق وتشجيع الالتزام بالسرعات القانونية".

يذكر أن الحوادث المرورية في تصاعد مستمر، وفي أغلب المحافظات، وذلك لأسباب عدة أبرزها السرعة المفرطة، فضلاً عن استخدام الهاتف خلال القيادة، بسحب ما تؤكده مديرية المرور بشكل مستمر.