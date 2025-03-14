لديه 12 طفلا.. مصرع رجل بانهيار سقف منزله الطيني

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الجمعة، بمصرع رجل لديه 12 طفلا، جراء إنهيار سقف منزله الطيني في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا متزوج من 3 نساء ولديه 12 طفلا، وبعد تناوله وجبة الفطور، انهار جزء من سقف منزله الطيني، حيث سقط بقصيب حديد كان جزءا من السقف عليه، ما أدى لوفاته".

وأضاف أن "منزل الرجل في ناحية العباسي بالمحافظة، وقد فتحت القوات الأمنية تحقيقات بالحادث".

وقد أفاد شهود عيان، أن "المنزل تضرر بسبب العوامل الجوية والرطوبة"، فيما بينوا أن "الأجهزة الأمنية حذرتهم من فحص المنازل المماثلة، تحسبا من وقوع حوادث مشابهة".