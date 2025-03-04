لدورهم وتفانيهم.. دعوة لدعم "أخوة الصليب المقدس" في العراق

شفق نيوز/ دعت منظمة "دعم الكنيسة المحتاجة" الكاثوليكية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، الى اطلاق حملة لدعم كنيسة السيدة العذراء في مدينة كرمليس التاريخية القديمة في سهل نينوى، والتي ينتمي غالبية أهلها إلى المسيحية الكلدانية الكاثوليكية.

وذكّر تقرير المنظمة المسيحية التي تنشط لدعم المسيحيين عموما حول العالم، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، بسيطرة تنظيم داعش في آب/اغسطس 2014، على كرمليس، ما اجبر جميع سكانها تقريبا الى الهروب.

كما ذكّر التقرير، بأن البابا فرانسيس عندما زار العراق في اذار/مارس 2021، واحتفل بالقداس الإلهي في أربيل، قام بمباركة تمثال السيدة العذراء الذي نقل من كرمليس، والذي كان الإرهابيون قد قطعوا رأسه وجرى ترميمه لاحقاً.

وأشار التقرير المسيحي، إلى أن بعد الحاق الهزيمة بداعش، أعيد التمثال إلى المدينة مع العديد من العائلات المسيحية، مشيراً إلى أن رابطة الكنائس المسيحية أمنت دعما كبيراً لإعادة إعمار المدن والقرى المسيحية في سهل نينوى، بما في ذلك في كرمليس.

الرهبان الأربعة

وأوضح أن كنيسة السيدة العذراء في كرمليس هي حاليا تحت رعاية 4 رهبان من جماعة "أخوة الصليب المقدس" التي تأسست في لبنان، وهم يعيشون حياة الفقر الشديد، كتقليد لحياة السيد المسيح، وبإيمان كبير بالرعاية الإلهية.

ولفت التقرير الى ان الرهبان الأربعة يوفرون الدعم لأنفسهم من خلال القيام بأعمال نجارة ومن خلال مكتبتهم المحلية التي يأملون في أن تساهم في إيقاظ شغف القراءة بين الناس.

وأضاف أن عمل الرهبان الأربعة يشمل تعزية المرضى والمسنين والمعاقين، كما يوفرون لهم ليس فقط الدعم الروحي، ويلقون محاضرات حول قضايا روحية، موجهة بشكل خاص للشباب الذي يقدمون لهم ايضا التوعية الرعوية، ويساهم الرهبان الأربعة في مساعدة الاشخاص الذين يعانون من مشكلات مختلفة وفي تسوية النزاعات.

ونقل التقرير، عن الأب اداي باباكا، قوله: "اننا نستودع حياتنا كلها بين يدي يسوع ونطلب منه أن يمنحنا نعمة تنفيذ مشيئته، في كل زمان مكان".

وفي الختام، دعا تقرير المنظمة المسيحية، الى توفير الدعم لهؤلاء الرهبان الأربعة من أجل "تأمين سبل حياتهم وتعزيز دور كنيستهم المهم".