لدواع صحية.. ديالى تعطل الدوام "المسائي" في المدارس  

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، تعطيل دوام المدارس المسائي بسبب كسوف الشمس لدواع صحية.

وقال مصدر حكومي في المحافظة لوكالة شفق نيوز، ان محافظ ديالى مثنى التميمي وجه تربية ديالى بتعطيل الدوام المسائي للمدارس لحمايتهم من خطر الإصابات بامراض العيون او تداعيات أخرى بالتزامن مع كسوف الشمس المرجح حدوثه ظهر اليوم.

واكد المصدر ان تعطيل الدوام تم وفق توصيات صحية لحماية الطلبة من أي طارئ صحي يسببه النظر إلى كسوف الشمس والأخطار المترتبة بحب الجهات الطبية"

كما وجهت محافظة ديالى بانتهاء دوام الدوائر الحكومية عند الساعة 12 ظهرا.

يذكر أن عدة محافظات عطلت الدوام الرسمي بالتزامن مع حدوث ظاهرة كسوف الشمس لتحوطات ودواع صحية وتفادي الإصابات بامراض متعددة.