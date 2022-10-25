سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لدواع صحية.. ديالى تعطل الدوام "المسائي" في المدارس  

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-25T08:33:30+0000
لدواع صحية.. ديالى تعطل الدوام "المسائي" في المدارس  

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، تعطيل دوام المدارس المسائي بسبب كسوف الشمس لدواع صحية.

وقال مصدر حكومي في المحافظة لوكالة شفق نيوز، ان محافظ ديالى مثنى التميمي وجه تربية ديالى بتعطيل الدوام المسائي للمدارس لحمايتهم من خطر الإصابات بامراض العيون او تداعيات أخرى بالتزامن مع كسوف الشمس المرجح حدوثه ظهر اليوم.

واكد المصدر ان تعطيل الدوام تم وفق توصيات صحية لحماية الطلبة من أي طارئ صحي يسببه النظر إلى كسوف الشمس والأخطار المترتبة بحب الجهات الطبية"

كما وجهت محافظة ديالى بانتهاء دوام الدوائر الحكومية عند الساعة 12 ظهرا.

يذكر أن عدة محافظات عطلت الدوام الرسمي بالتزامن مع حدوث ظاهرة كسوف الشمس لتحوطات ودواع صحية وتفادي الإصابات بامراض متعددة.

related

"ديالى غارقة بالفساد".. النزاهة النيابية تطالب بمحاسبة "الحيتان" المدعومين "سلاحا ونفوذا"

Date: 2022-09-06 11:54:33
"ديالى غارقة بالفساد".. النزاهة النيابية تطالب بمحاسبة "الحيتان" المدعومين "سلاحا ونفوذا"

تكليف مدير جديد لناحية المنصورية في ديالى

Date: 2022-02-16 13:48:08
تكليف مدير جديد لناحية المنصورية في ديالى

ارتفاع أسعار الأدوية في ديالى.. والأمن الوطني يتدخل لوقف الغلاء في الموصل

Date: 2020-12-24 17:27:14
ارتفاع أسعار الأدوية في ديالى.. والأمن الوطني يتدخل لوقف الغلاء في الموصل

ديالى.. متظاهرون غاضبون من "هجمات الموت" يهددون بالتصعيد

Date: 2021-09-07 14:27:30
ديالى.. متظاهرون غاضبون من "هجمات الموت" يهددون بالتصعيد

تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة في ديالى

Date: 2020-06-17 21:25:44
تسجيل حالتي وفاة و40 إصابة جديدة في ديالى

ديالى تفتح تحقيقاً واسعاً بمقابر جماعية كشفتها مواقع التواصل.. فيديو

Date: 2022-04-20 18:33:16
ديالى تفتح تحقيقاً واسعاً بمقابر جماعية كشفتها مواقع التواصل.. فيديو

صعقة كهربائية تنهي حياة عريس في ديالى

Date: 2021-12-02 14:56:40
صعقة كهربائية تنهي حياة عريس في ديالى

صلاح الدين تحسم أكثر من 90% من نزاعات العودة إلى معاقل العنف

Date: 2021-03-12 15:42:40
صلاح الدين تحسم أكثر من 90% من نزاعات العودة إلى معاقل العنف