لدواع دينية واجتماعية.. منع فتح محل للخمور في بعقوبة

شفق نيوز / أعلن مسؤول محلي في ديالى، يوم الاثنين، منع فتح محل لبيع الخمور في أطراف قضاء بعقوبة لمخالفته ضوابط دينية واجتماعية.

وقال قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي، لوكالة شفق نيوز، إن "الإدارة المحلية وبطلب من الأهالي منعت فتح محل لبيع الخمور في حي التحرير شرقي بعقوبة لمخالفته الضوابط والآليات المعتمدة".

وأضاف الحيالي، أن "المحل المزعوم افتتاحه ملاصق للأحياء السكنية وقريب من دور العبادة، ما ينذر بمشكلات اجتماعية كبيرة، وأخرى دينية"، مشيراً إلى أن "قرار الإغلاق جاء استجابة لمطالب الأهالي، وحفاظاً على التقاليد الاجتماعية".

وأكد أن "إجازة افتتاح محل الخمور ستلغى غداً من قبل هيئة السياحة، لمخالفته الضوابط التي تنص على أن تكون محال الخمور في الطرق الرئيسية والأسواق التجارية البعيدة عن المناطق السكنية".

وتنتشر محال الخمور بشكل محدود في مدينة بعقوبة فقط، ولا وجود لها في بقية الوحدات الإدارية بمحافظة ديالى، لدوافع دينية واجتماعية.