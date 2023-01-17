لدواعٍ احترازية.. أطباء ديالى ملزمون بنصب كاميرات مراقبة في منازلهم وعياداتهم

شفق نيوز/ وجهت نقابة أطباء ديالى، اليوم الثلاثاء، كوادرها ومنتسبيها بنصب كاميرات مراقبة لدواعٍ احترازية على خلفية اختطاف طبيب شهير مختص بالأمراض النسائية في بعقوبة من قبل مجهولين لأسباب غامضة قبل أربعة أيام.

وقال مصدر في نقابة الأطباء لوكالة شفق نيوز إن "النقابة وجهت بنصب كاميرات مراقبة في عيادات ومنازل الأطباء لدواعٍ احترازية وأمنية على خلفية اختطاف الطبيب علي الحسيني وبالتنسيق مع الجهات الأمنية لتشديد إجراءات الحماية للأطباء والعيادات الطبية الخاصة".

وأكد المصدر أن "مصير الطبيب المخطوف علي الحسيني مازال مجهولاً، ولا زالت الأجهزة الأمنية تلاحق الخاطفين مع استمرار التحري الاستخباري بالتنسيق مع التشكيلات الأمنية".

وكان مصدر امني في محافظة ديالى أفاد، في 13 كانون الأول الجاري، بأن مجهولين اختطفوا الطبيب علي الحسيني أشهر أطباء الأمراض النسائية في ديالى من منزله في منطقة بعقوبة الجديدة واقتادوه الى جهة مجهولة لأسباب غامضة لغاية الآن.

وودعت ديالى منذ سنوات طويلة عمليات الخطف المنظمة للشخصيات الحكومية والاكاديمية بعد الاستقرار الأمني والإجراءات المفروضة في عموم الوحدات الادارية.