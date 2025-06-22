لدواعي أمنية.. آلاف العمال الأجانب بالشركات النفطية في البصرة يغادرون العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر نفطي في البصرة، مساء اليوم الأحد، أن 4860 عاملاً أجنبياً في الشركات النفطية العاملة في المحافظة، غادروا العراق بسبب تداعيات الحرب القائمة والهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "1700 عامل في شركة BP البريطانية، و1000 عامل من شركة توتال الفرنسية، و700 عامل في شركة شلمبرجر الأمريكية، جميعهم غادروا المواقع النفطية في البصرة".

وأضاف أن "560 عاملاً في شركة إيني الإيطالية، و500 عامل في شركة انيرجي الكويتية، و400 عامل في شركة أكسن موبيل الأمريكية، غادروا هم أيضاً العراق"، مبيناً أن سبب المغادرة هو على خلفية الحرب بين إيران وإسرائيل والضربة الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية.