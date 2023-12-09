لحماية مداخل المحافظة ومدنها الإدارية.. 4000 عنصر من الحشد يشاركون في تأمين انتخابات ديالى

شفق نيوز/ كشف مسؤول في الحشد الشعبي بمحافظة ديالى، اليوم السبت، عن مشاركة 4000 عنصر من الحشد في خطة تأمين الانتخابات المحلية في ديالى بأطواق أمنية خارجية لحماية مداخل المحافظة ومحيط المدن الإدارية بأطواق متعددة.

وقال الناطق باسم الحشد الشعبي - محور ديالى صادق الحسيني في حديث لوكالة شفق نيوز إن "واجبات الحشد ضمن الخطة الامنية المشتركة مع قيادات الشرطة والعمليات تتضمن تأمين محيط المدن ومداخل ومخارج ديالى لمنع تسلل اي عناصر مشبوهة وحماية المدن من أي تهديدات محتملة".

وأضاف أن "الحشد سينظم دخول وخروج العجلات وفق تدقيق أمني محكم بالتنسيق مع الاجهزة الاستخبارية"، مؤكداً أن "الخطة مثالية بعد تنفيذ ممارسات امنية شاملة خلال الفترات الماضية".

وأشار إلى أن "خطة الحشد خلال الانتخابات تتضمن نشر أطواق أمنية تضم 4000 عنصر خارج محيط الوحدات الادارية من خلال الدوريات ونقاط المرابطة والرصد الأمني"، لافتاً إلى أن "جميع القواطع الساخنة في ديالى باتت تحت سيطرة الحشد والاجهزة الامنية ولا وجود لأي ثغرات إرهابية".