الحكومة العراقية تكشف حقيقة إعلان "عطلة" بسبب نهائي خليجي 25

شفق نيوز/ كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، حقيقية اعلان عطلة رسمية غدا الخميس بسبب مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد، لوكالة شفق نيوز، انه "لغاية الان لا يوجد أي توجيه بشأن اعلان عطلة رسمية في العراق يوم غد الخميس، وفي حال ورود أي توجيه بهذا الصدد، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي".

ونشرت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإعلان الحكومة العراقية عطلة رسمية في عموم البلاد، بسبب مباراة العراق وعمان في نهائي خليجي 25.