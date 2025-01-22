لجنة نيجيرية: 5000 امرأة عالقة في العراق بظروف غامضة

شفق نيوز/ أعلنت لجنة شؤون النيجيريين في الخارج (NiDCOM)، أن أكثر من 5,000 امرأة نيجيرية عالقات في العراق بعدما تم إرسالهن للعمل كمقدمات رعاية.

وأوضحت رئيسة اللجنة، أبيكي دابيري-إريوا، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام نيجيرية، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن العديد من هؤلاء النساء يواجهن ظروفًا صعبة، مستشهدة بحالة حديثة لامرأة توفيت في ظروف غامضة أثناء عملها في العراق.

وأضافت اللجنة، أنها تعمل على إعادة جثة المتوفاة والتحقيق في أسباب الوفاة، محذرة من مخاطر الهجرة غير الآمنة.

كما شددت دابيري-إريوا على أهمية استكشاف الفرص المحلية بدلاً من تعريض الحياة للخطر في الخارج.