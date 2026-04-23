لجنة نيابية ترصد 24 أنبوب صرف صحي يلوث نهر دجلة في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أكد عضو لجنة الأمر النيابي " رقم 63" النائب أحمد الدلفي، اليوم الخميس، أن توصيات اللجنة التي شكّلها مجلس النواب بشأن تلوث مياه نهر دجلة تضمنت "إدانة واضحة" بحق المقصرين، مشدداً على أن القضية تمس حياة العراقيين في بغداد وعدد من المحافظات الأخرى.

وقال الدلفي، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف تلوث المياه مهم، لأنه يشمل حياة العراقيين في بغداد والكثير من المحافظات"، مبيناً أن "الشعب العراقي أصبح اليوم يشرب مياهاً ملوثة، ونحن في اللجنة مسؤولون عن تثبيت الحقائق وتقديم المقصرين إلى القضاء".

وأضاف أن أعضاء اللجنة أجروا، يوم الثلاثاء الماضي، جولة ميدانية على نهر دجلة، جرى خلالها تحديد التجاوزات والمخالفات على النهر، مشيراً إلى رصد 24 أنبوباً كبيراً تقوم برمي مياه المجاري الثقيلة بشكل مباشر في مجرى النهر.

وأوضح الدلفي أن اللجنة النيابية رصدت كذلك مخلفات مدينة الطب، وعدد من المستشفيات، فضلاً عن بعض المصانع والمعامل، مؤكداً أنه تم توثيق تلك المخالفات بالكامل.

وتابع أن اللجنة باتت تمتلك اليوم أدلة تثبت تورط تلك الجهات في تلوث مياه نهر دجلة، لافتاً إلى أن المقصرين والمخالفين سيُحالون إلى هيئة النزاهة والقضاء العادل لمحاسبتهم.

وكان مجلس النواب قد شكّل في وقت سابق لجنة تحقيقية بموجب الأمر النيابي رقم 63 لبحث أسباب تلوث نهر دجلة نتيجة اندفاع مياه المجاري من نهر ديالى، إذ استضافت اللجنة خلال الأيام الماضية مسؤولين من وزارات الموارد المائية والبيئة والصحة وأمانة بغداد لتحديد الجهات المتسببة بالتلوث ووضع المعالجات اللازمة.

وشهد رافد نهر ديالى، المتفرع من نهر دجلة، خلال الفترة الماضية موجة تلوث وُصفت بغير المسبوقة، تسببت بانقطاع مياه الشرب عن مناطق جنوب شرقي بغداد لنحو أسبوعين، ما استدعى استنفاراً حكومياً واسعاً لمعالجة الأزمة، فيما عزت جهات محلية الأسباب إلى طرح مياه ومخلفات المجاري الثقيلة في مجرى النهر.