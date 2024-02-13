لجنة نيابية: قانون رفع التسكين الوظيفي سينصف آلاف الموظفين

شفق نيوز/ أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي، يوم الثلاثاء، أن التعديلات على قانون التسكين الوظيفي شملت العديد من فئات الموظفين الذين سيتم رفع الحيف عنهم حال إقراره في مجلس النواب.

وقال الخفاجي لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الملاك الوظيفي من أهم القوانين التي تخدم الموظف وتنتظره فئات كثيرة من الموظفين، وقد وردتنا مسودة القانون من الحكومة في الفترة السابقة لكن تم رفضها لأنها كانت تشمل فئات محددة فقط".

وبين أن "الحكومة أعادت إرساله مرة أخرى بعد أن أضافت فئات كثيرة من الموظفين من وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة بعناوين مختلفة".

وأكد أن "اللجنة القانونية النيابية اجتمعت مع اللجنة المالية النيابية بشأن استكمال القانون وتقديمه للقراءة الثانية والتصويت عليه داخل مجلس النواب".

وأضاف الخفاجي "هناك الكثير من الموظفين مضى عليهم سنوات مسكنين في درجاتهم الوظيفي بسبب عدم وجود مسمى وظيفي لهم، وهذا القانون بعد إقراره سيعالج ذلك ويخدم الموظفين".