لجنة نيابية: قانونا "الموظف الحقوقي" و"الضمان الاجتماعي" جاهزان للتصويت

شفق نيوز/ اكدت اللجنة القانونية النيابية، يوم الخميس، إن قانوني امتياز الموظف الحقوقي والضمان الاجتماعي جاهزان للتصويت في الجلسات البرلمانية المقبلة.

وقالت عضو اللجنة بهار محمود لـوكالة شفق نيوز؛ إن "اللجان النيابية ارسلت القوانين الجاهزة للتصويت إلى رئاسة مجلس النواب لغرض إدراجها على جدول اعمال الجلسات المقبلة".

وأضافت إن "قوانين امتياز الموظف الحقوقي والضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال كل منها أصبح جاهزاً للتصويت وسيتم التصويت عليهما بعد استئناف الجلسات في الأسبوع المقبل".

ولفتت محمود، إلى إن "القوانين الاخرى أبرزها النفط والغاز سترحل إلى الدورة البرلمانية المقبلة".