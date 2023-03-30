لجنة نيابية: سيول إيران دمرت منازل ومحاصيل جنوبي العراق

شفق نيوز/ حذرت لجنة الزراعة والمياه النيابية يوم الخميس، من استمرار موجة السيول القادمة من إيران بإتجاه الأراضي العراقية، فيما طالبت الحكومة والجهات المعنية بوضع سدود لإيقاف السيول بعد تدمير بعض المنازل والمحاصيل الزراعية في جنوب العراق.

وقالت عضو اللجنة إبتسام الهلالي لوكالة شفق نيوز، إن "منذ بداية شهر آذار الجاري و الأراضي العراقية تتعرض إلى موجات مستمرة من السيول المائية القادمة من إيران"، مشيرة إلى إن "السيول ضربت بعض الاقضية والنواحي في المحافظات الجنوبية منها واسط وميسان".

وأضافت إن "السيول المائية قامت بتدمير بعض المنازل والمحاصيل الزراعية في المحافظات الجنوبية، وعلى الحكومة والجهات المعنية بوضع سدود على الشريط الحدودي مع إيران لإيقاف السيول المائية".