لجنة نيابية: سنصوت على قانون العطل الرسمية فور وصوله للبرلمان

شفق نيوز / حددت لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء، وصول قانون العطل الرسمية إلى مجلس النواب في الأسبوع المقبل، فيما أشارت إلى أن المجلس سيصوت على القانون فور وصوله.

وقال عضو اللجنة حسين اليساري، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء صوت في جلسة أمس الثلاثاء، على قانون العطل الرسمية، وتضمن اعتبار يوم عيد الغدير عطلة رسمية في جمهورية العراق".

وأضاف أن "مسودة القانون ستصل إلى البرلمان في الأسبوع المقبل، وبعدها ستقوم لجنة الأوقاف والشؤون الدينية بمناقشة مواد وفقرات القانون وعرض مسودة القانون لقراءة أولى وثانية"، مبيناً أن "قانون العطل الرسمية من القوانين المهمة وسيكون هناك اتفاق برلماني على إقراره في الفصل التشريعي الحالي".

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد أقر أمس الثلاثاء، مشروع قانون العُطل الرسمية، وأحاله إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع مراعاة ما يأتي:

1. إلغاء توجيه مجلس الوزراء الأسبق، المأخوذ في جلسته الاعتيادية الثانية عشرة، المنعقدة بتأريخ 14 آذار 2017، بشأن مشروع قانون العطل الرسمية.

2. إلغاء قرار مجلس الوزراء 11 لسنة 2018 بشأن تعديل مشروع قانون العُطل الرسمية.