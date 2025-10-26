لجنة نيابية: ديون شركات الاتصال في العراق تُغطي 50% من رواتب موظفي الدولة

شفق نيوز- بغداد

قالت لجنة الاتصالات في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، إن الديون المترتبة على شركات الاتصال كفيلة بتغطية نصف رواتب موظفي الدولة.

وقال عضو اللجنة، زهير شهيد الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "شركات الهاتف النقال العاملة في العراق تحقق أرباحاً هائلة وهي مدينة للحكومة بمبالغ كبيرة تصل لمليارات الدولارات"، مؤكداً أن "ما بذمة الشركات والضرائب السنوية يمكن الاستفادة منها بتسديد 50%‎ من رواتب الموظفين دون الاعتماد على النفط في تغطية رواتب الموظفين".

وأوضح النائب، أن "هناك تجاهلاً مستمراً وغياباً للرغبة والمحاسبة الحقيقية لعمل هذه الشركات، بينما الأموال التي بذمتها يمكن الاستفادة منها وإعادتها إلى خزينة الدولة لدعم الاقتصاد والإيرادات غير النفطية".

وأضاف، ان "قطاع الاتصالات يُعتبر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المورد للبلد وركيزة أساسية في الموازنات العامة والكثير من الدول الإقليمية والمنطقة تعتمد على هذا القطاع في تعزيز الإيرادات وتغطية النفقات العامة، عكس العراق الذي يعتمد على الإيرادات النفطية في تغطية النفقات والخدمات ورواتب الموظفين".

وكانت وزارة الاتصالات العراقية، أخلت في وقت سابق من العام الحالي، مسؤوليتها تجاه شركات الهاتف النقال، مؤكدة أنها لا تملك أي سلطة عليها.

يشار إلى أن لجنة النزاهة النيابية تكفلت بمتابعة ملف شركتي "آسياسيل" و"زين العراق"، وذلك بعد يوم من قطع هيئة الإعلام والاتصالات خدمة الإنترنت عن شركة "كورك تيليكوم".

وشددت لجنة النزاهة، على وزارة الاتصالات وهيئة الاعلام والاتصالات بضرورة تنفيذ الإجراءات القانونية لمنع اي تلاعب قد يحصل وبخلاف ذلك سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية.

وأعلنت هيئة الإعلام والاتصالات بوقت سابق، عن اتخاذ إجراء عقابي بحق شركة "كورك تيليكوم"، يقضي بقطع خدمة الإنترنت عنها بشكل فوري.

وتسبب قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بقطع الإنترنت عن شركة الاتصالات "كورك تيليكوم"، بآثار سلبية طالت شرائح عدة في المجتمع ومهن مختلفة في إقليم كوردستان، الأمر الذي دفع بمواطنين وناشطين إلى التعبير عن استيائهم من هذا القرار.

وبينما لم تصدر هيئة الإعلام والاتصالات أي تعليق حول إمكانية مراجعة القرار، يؤكد مراقبون أن القضية تتطلب حلولاً مستدامة تحمي حقوق المستخدمين وتعزز الشفافية في إدارة قطاع الاتصالات.

وفي 11 آذار 2025، وافق مجلس الوزراء العراقي برئاسة محمد شياع السوداني، على تأسيس "الوطنية للهاتف النقال" لتشغيل الجيل الخامس بالشراكة مع "فودافون"، بمساهمة وزارة الاتصالات، وهيئة التقاعد الوطنية، والمصرف العراقي للتجارة.

وفي شهر كانون الاول 2024، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري عن موافقة مجلس الوزراء على اختيار شركة فودافون العالمية مشغلاً للرخصة الوطنية الحكومية للهاتف النقال بتقنية الجيل الخامس والذي جاء بناءً على توصيات الفريق التفاوضي المشكل في وزارة الاتصالات.