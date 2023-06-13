لجنة نيابية تؤشر "بطالة مقنعة وترهلا كبيرا" في وزارة الصحة وتشكو قلة التخصيصات

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي، يوم الثلاثاء، عن "بطالة مقنعة وترهل كبير" في وزارة الصحة العراقية التي قال إن حصتها في الموازنة العامة "قليلة".

وقال شنكالي لوكالة شفق نيوز، إن "الأموال المخصصة لوزارة الصحة في قانون الموازنة كاستثمارية ونفقات تشغيلية ورواتب موظفين بلغت عشرة تريليونات و7 مليارات دينار".

واوضح ان "تريليون و600 مليار هي نفقات حاكمة للادوية، وان المبلغ المخصص دون مستوى الطموح، ولكن بآلية جديدة سنعمل على إدارة هذه الاموال بالشكل الأمثل بحيث تكون الخدمات المقدمة افضل من السابق بكثير".

وأشار إلى أن "المبلغ المخصص 10 تريليونات دينار لوزارة الصحة ليس بمستوى الطموح بسبب الترهل الكبير من ناحية التوظيف والتعيين والبطالة المقنعة، وان من بين الـ10 تريليونات هناك 5 تريليونات و750 مليار دينار هي تعويضات الموظفين للعام 2023".

وفي 8 آيار 2023، أعلنت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية وفاء الشمري، المبلغ المخصص لوزارة الصحة بلغ 5 تريليونات دينار، وان الوزارة تحتاج الآن إلى 10 ترليونات دينار لتنفيذ المشاريع والبنى التحتية وتوفير الأجهزة والأدوية الطبية وتوفيرها المراجعين المستشفيات والمراكز الصحية.

وقالت الشمري لوكالة شفق نيوز، إن "الأموال المخصصة لوزارة الصحة غير كافية، ونحن في لجنة الصحة والبيئة النيابية نعمل على زيادة الأموال المخصصة لقطاع الصحة في قانون الموازنة العامة".