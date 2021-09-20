لجنة نيابية تنتقد هيئة الاتصالات وتشير إلى مخالفات مالية

شفق نيوز/ انتقدت لجنة المراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية اليوم الاثنين، هيئة الاعلام والاتصالات في العراق، مشيرة إلى وجود ملاحظات من ديوان الرقابة المالية بخصوص شركات الهاتف النقال في العراق.

وقال رئيس اللجنة المراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "هناك ملاحظات من الرقابة المالية على شركات الهاتف النقال وتتضمن عدم قيام هيئة الإعلام والاتصالات بتحويل كافة الإيرادات إلى وزارة المالية وظهور فائض بمقدار 183 مليار دينار خلافا لقانون الموازنة"، مشيرا إلى أن "هناك أرصدة للسنوات سابقة بلغت 141 مليون دولار".

وأضاف الخالدي؛ أن "هيئة الإعلام والاتصالات لم تقم باستخدام المزايدة العلنية لمنح ترددات الجيل الثالث لشركات الهاتف النقال، ولم تظهر سجلات المالية هيئة الاتصالات مقدار الضرائب بذمة شركات الهاتف"، لافتا إلى أن الهيئة قامت بمنح عقد ترددات الجيل الثالث للشركات بالرغم من وجود التزامات مالية بذمة تلك الشركات.

ولفت إلى أن شركة زين العراق لم تسدد الغرامة المفروضة عليها والبالغة 100 مليون دولار، فضلا عن استخدام المنطقة قبل الترخيص، كما أنها لم تسدد مبلغا قدره 162 مليون دولار.

وبين ان هيئة الإعلام والاتصالات لا تمتلك أي معايير للجيل الثالث لغاية 2018 في حين نص العقد بتلك المؤشرات قبل انطلاق الخدمة.