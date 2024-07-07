لجنة نيابية تكشف عن ضوابط جديدة لمراكز التجميل: يوجد ألف مركز غير رسمي

شفق نيوز/ أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، يوم الأحد، وجود ما يقارب ألف مركز تجميل غير رسمي وأغلبها في بغداد، مبيناً أن وزارة الصحة ستقوم بإصدار ضوابط وتعليمات لتنظيم عمل تلك المراكز.

وقال شنكالي، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك فوضى وتخبط في مراكز التجميل المنتشرة في بغداد وكافة المحافظات، وفي الأشهر المقبلة ستكون هناك ضوابط وتعليمات ستصدرها وزارة الصحة لتنظيم عمل مراكز التجميل في العراق".

ولفت إلى أن "عدد المراكز المسجلة رسميا لدى وزارة الصحة تصل إلى مايقارب الـ100 مركز تجميل، وأما المراكز غير الرسمية يصل عددها إلى ما يقارب الـ900 - 1000 مركز واغلبها في العاصمة بغداد"، مبيناً أنه "للأسف هناك بعض العيادات الخاصة للأطباء وأطباء أسنان استخدموها كمراكز تجميل وهذا مخالف للقانون".

وتابع شنكالي: "نحن في لجنة الصحة والبيئة النيابية سنعمل مع وزارة الصحة على أن يكون كل العاملين في مراكز التجميل من ذوي الاختصاصات وحسب التعليمات والضوابط التي ستصدرها وزارة الصحة لمعالجة الفوضى المنتشرة في قطاع التجميل في العراق".

وسنعمل على أن الضوابط التي تصدر ستحدد الشهادات المعتمدة للعاملين في مراكز التجميل وآلية عمل هذه المراكز، ونتوقع أنه بنهاية هذا العام من خلال ما نتابعه من العمل المستمر والدؤوب لدائرة التفتيش وأقسامها في المحافظات سيتم غلق اغلب مراكز التجميل غير المجازة والمخالفة".

وكانت وزارة الصحة أعلنت في 7 آيار/ مايو الماضي إطلاق حملة تفتيشية كبرى على مراكز التجميل في بغداد، وذكر بيان للوزارة، أنه "استناداً إلى توجيهات وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، نفذت فرق وزارية من دائرة التفتيش/ قسم المؤسسات الصحية الخاصة وأقسام دائرة الصحة العامة في الوزارة حملة تفتيشية موسعة لمتابعة مراكز التجميل في بغداد".

وقال مدير عام دائرة التفتيش، صباح نوري الخزعلي وفقاً للبيان: إن "الحملة استهدفت مراكز التجميل المنتشرة في مناطق المنصور وزيونة ضمن جانبي بغداد الكرخ والرصافة".

وأشار إلى أنه "جرت متابعة دقيقة لمتطلبات فتح المراكز من إجازات ممارسة المهنة وتوافر الشروط الصحية ومتطلبات مكافحة العدوى والالتزام بشروط تشغيل العاملين من الملاكات الطبية والصحية والشهادات الصحية لهم وصلاحية المواد والمستلزمات الطبية المستخدمة وجودة الأجهزة الطبية ومتطلبات السلامة وإجراءات الدفاع المدني".

ولفت إلى أن "مجموع المراكز التي تم زياراتها خلال اليوم الأول من الحملة بلغ 19 مركزاً للتجميل"، مؤكداً "سعي الوزارة الجاد في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين".