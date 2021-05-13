لجنة نيابية تقترح "البدل النقدي" حلا لـ"فشل" وزارة التجارة المتواصل

شفق نيوز / أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، أن وزارة التجارة فشلت في تزويد المواطن بمفردات البطاقة التموينية خلال شهر رمضان، مبينة أن الحل الأمثل لمشكلة البطاقة التموينية هو البدل النقدي.

وكانت وزارة التجارة، قد تلكأت خلال الفترة الماضية، وشهر رمضان على وجه الخصوص، بتوزيع مفردات البطاقة التموينية والتي أصبحت أربع مفردات فقط تشمل الرز والسكر والزيت والطحين.

وذكرت عضو اللجنة ندى شاكر جودت، لوكالة شفق نيوز، أن "وزارة التجارة فشلت في تزويد المواطن بمفردات البطاقة التموينية في شهر رمضان"، مبينة انه "كان المفترض بهم تزويد المواطنين بحصة إضافية مع الحصة الأصلية إلا ان لا الحصة الأصلية ولا الدعم الذين أعلنوا عنه ورمضان انتهى".

وأضافت جودت أن "الحل الأمثل لتقليل الفساد الموجود هو منح بدل نقدي ويتم تحديد هذا البدل عن طريق اجتماع لمجلس الوزراء ومجلس اقتصادي ومجموعة من الناس يمثلون جهات شعبية".

وأشارت إلى أن "ما اعلنت عنه وزارة التجارة بانها سوف توزع مادة المعجون والبقوليات ضمن مفردات البطاقة التموينية، ليس به أي فائدة وخاصة اذا ما عرفنا انه جاء بصفقة فساد مستفيدين به أشخاص وأحزاب بهذا الجانب".

واكدت جودت انه "نتيجة هذه الامور سوف نقوم بتوجيه استفسار لوزارة التجارة واستضافة وزيرها في مجلس النواب"، لافتة الى ان "كل الوزراء سواء التجارة والصناعة والزراعة لم يعملوا اي شي من شانه ان يحقق رفاهية المواطن".

ونوهت إلى أن "نسبة المحرومية بالعراق ارتفعت بشكل كبير، بينما العراق هو بلد نفطي وغني بكل شي ليس فقط النفط وانما هناك المعادن وفيه نهرين وأرض صالحة للزراعة وبشر"، مؤكدة ان "هذه المحرومية بدأت ترتفع يوما بعد يوم نتيجة الفساد".

وأعلن وزير التجارة، علاء الجبوري، في 7 ايار الحالي ،إضافة مادتي معجون الطماطم والبقوليات الى مفردات البطاقة التموينية التي توزع للمواطنين خلال الأشهر المقبلة.