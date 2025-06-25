لجنة نيابية تطلق تحذيراً عاجلاً: أزمة المياه تهدد الأمن الغذائي

شفق نيوز/ أطلقت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، تحذيراً عاجلاً بشأن تفاقم أزمة المياه في البلاد، محذّرة من تداعيات خطيرة تمسّ الأمن المائي والغذائي، وتهدد مستقبل مناطق واسعة، لا سيما الأهوار.

وقالت عضو اللجنة، زوزان كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "ملف المياه بات من الملفات الحيوية والمعقّدة، ويمسّ بشكل مباشر اقتصاد العراق وأمنه الغذائي والمائي"، مشيرة إلى أن "هناك شحاً مقلقاً في الموارد المائية هذا الصيف، نتيجة أسباب خارجية تتعلق بتقليل الإطلاقات المائية من دول الجوار، وأخرى داخلية بسبب غياب الإدارة الصحيحة".

وأضافت كوجر أن "الواقع المائي في البلاد يواجه تحديات كبيرة، منها التغيرات المناخية وقلة هطول الأمطار، فضلاً عن تزايد النمو السكاني والطلب المرتفع على المياه، ما يستوجب وجود إدارة متكاملة للملف في الجوانب الزراعية والصناعية والخدمية".

ولفتت إلى أن "زيادة نسب التلوث والملوحة في المياه، خاصة في مناطق الأهوار، تُنذر بكارثة إنسانية وبيئية"، مبينة أن "الأهالي في تلك المناطق يعانون من قلة المياه الصالحة للاستهلاك والزراعة، مما أدى إلى هجرة عكسية بسبب فقدان مصادر العيش التي تعتمد على تربية المواشي والزراعة".

وأكدت كوجر ضرورة "تكاتف الجهود الوطنية، وتفعيل التعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة من المياه للعراق .

وفي وقت سابق، نشرت مجلة فوربس الأمريكية تقريراً أشار إلى أن العراق – ومعه دول مثل سوريا ولبنان والأردن – يمر بجفاف "غير مسبوق" قد يكون الأسوأ خلال قرون.

وعزت الصحيفة الأسباب، إلى تغيّر مناخي عالمي، قلة الأمطار، تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات، وسوء إدارة الموارد المائية.

يذكر أن الاحتياطي المائي في العراق حاليا لا يتجاوز 10 مليارات م³، بينما نحتاج لـ18 ملياراً لتغطية الصيف فقط