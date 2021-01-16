لجنة نيابية تطالب بالتريث في اعلان اسماء المتعينين من "محاضري ديالى"

شفق نيوز/ طالبت لجنة الأمر النيابي المشكلة بالرقم (11) لسنة 2021 برئاسة النائب قصي محسن الياسري رئيس لجنة التربية النيابية، يوم السبت، بالتريث في المصادقة على اسماء المحاضرين المجانيين في محافظة ديالى.

وذكرت التربية النيابية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنها "تطالب بالتريث في المصادقة على الاسماء وارسالها الى الوزارة المعنية لحين التأكد من الأوامر والتعليمات وسلامة الإجراءات ونزاهتها".

وأشار الى "قرار مجلس الوزراء المرقم 59 والذي نص على أن التعاقد مع المحاضرين المجانيين يكون لسنة 2020 وما قبلها مع التأكيد ان لجنة التربية سبق وأن خاطبت محافظة ديالى والذي طالبت من خلاله انصاف المحاضرين المجانيين والتعاقد معهم أسوة بأقرانهم في المحافظات الاخرى".

ولفت إلى أن "المحافظة لم تقم بإجراءات التعاقد معهم وهي بالتالي متأخرة إجراءاتها والغرض استكمال مهام لجنة الأمر النيابي المشكلة ومن أجل النظر في شكوى المتقدمين من قبل عدد من المحاضرين في محافظة ديالى بخصوص التعاقد معهم".

وتابع أن "من الواجب الاطلاع على حاجة المحافظة الفعلية إلى المحاضرين المجانيين ولماذا لم يتم التعاقد معهم في السنوات السابقة، وما هي التعليمات التي على أساسها تم الإعلان عن قبول المحاضرين، ومن هم اعضاء اللجنة المشكلة وعناوينهم الوظيفية فضلا عن عدد المتقدمين واختصاصاتهم وعدد المقبولين والاحتياط منهم".