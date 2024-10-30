لجنة نيابية تستغرب استحداث 15 كلية وسط عجز مالي وخريجين "بلا وظائف"

شفق نيوز/ استغربت لجنة التعليم العالي النيابية، يوم الأربعاء، من استحداث 15 كلية جديدة رغم العجز المالي وعدم توفر درجات وظيفية للخريجين، موجهة سؤالاً برلمانياً لوزير التعليم العالي نعيم العبودي، حول الموضوع.

وقال عضو اللجنة حيدر المطيري، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التعليم العالي قامت باستحداث 15 كلية جديدة، والغريب في الأمر أن هناك عجز مالي وعدم توفر درجات كافية للخريجين"، مبيناً أن "خريجي المجموعة الطبية في سنة 2023 عددهم 58 ألفاً، لكن وزارة المالية كانت متوقعة عددهم 29 ألفاً".

وبين أن "الغريب في الأمر أنه في ظل الأوضاع وعدم توفر التخصيص المالي لتعيين الخريجين، فإن هناك أقساماً طبية جديدة والصيدلة وطب الأسنان في الكليات المستحدثة حديثاً، رغم أن هناك عشرات آلاف من الخريجين لم يتم تعيينهم".

وتابع: "نحن بدورنا وجهنا سؤالاً برلمانياً إلى وزير التعليم العالي نعيم العبودي، للرد بخصوص هذا الموضوع"، مشدداً على ضرورة أن تراعي الحكومة "التخطيط في استحداث الجامعات والكليات والأقسام الأهلية".