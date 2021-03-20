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لجنة نيابية تزف بشرى سارة لأصحاب عقود وأجور الكهرباء

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-20T19:54:28+0000
لجنة نيابية تزف بشرى سارة لأصحاب عقود وأجور الكهرباء

شفق نيوز/ أعلن رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي، اليوم السبت، عن تضمين المخصصات المالية لمنتسبي وزارة الكهرباء بصفة عقد او أجر يمي، ضمن الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وقال الحلبوسي في تغريدة له على منصة تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه "تم تضمين المخصصات المالية بالكامل الذين يشملهم قرار 315".

واخفق مجلس النواب اليوم السبت، بعقد جلسة التصويت على الموازنة وأرجأها إلى السبت المقبل، معللا ذلك باستمرار النقاشات حول مشروع قانون الموازنة، ولمنح الفرصة للجان المختصة لمزيد من المراجعة والتدقيق.

يذكر أن عقود وأجور الكهرباء الذين يشملهم كتاب 315، تم صدور اوامرهم الإدارية منذ 31/8/2019 وإلى الشهر الخامس من عام 2020 وهم بدون تخصيص مالي، مما دفع رئاسة الوزراء إلى إطلاق قرار 315 الذي ينص على تحويل الإجراء والعقود إلى عقود استثمارية، لكن لم يتم صرف مستحقاتهم سوى لثلاثة أشهر منذ تعيينهم بصفة عقود وأجور إلى الآن.

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