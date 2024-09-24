لجنة نيابية: تخصيصات الصحة لا تكفي للعلاج وشراء الادوية لـ40 مليون مواطن

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة الصحة النيابية ماجد شنكالي عن عدد أنواع الأدوية التي توفرها وزارة الصحة العراقية.

وقال شنكالي لوكالة شفق نيوز؛ ان "وزارة الصحة توفر ما يقارب 655 نوع دواء فقط وفق القائمة الرئيسية والتي تبلغ نسبتها 97% وأما النسبة المتبقية من الادوية هي الانواع التي توقفت الشركات المنتجة عن صناعتها بسبب عدم الجدوى الاقتصادية للدواء"، مشيرا إلى أن "شركة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية (كيماديا) اتجهت من خلال اللقاءات مع لجنة الصحة والبيئة النيابية ووزارة الصحة لغرض توفير الادوية التي توقف انتاجها".

ولفت إلى أن "التخصيص المالي لوزارة الصحة يبلغ تريليوناً واحدا و651 مليار دينار، وهذا الادوية والخدمات الصحية تقدم لأكثر من 40 مليون مواطن، وهذا التخصيص يعد قليلا جدا".

ونوه إلى ان "بعض الأدوية السرطانية تبلغ تكلفة الجرعة الواحدة 3 الاف دولار، وان هذه المبلغ المخصص لجميع الادوية من ضمنها حصة إقليم كوردستان والتي تبلغ ما يقارب 225 مليار دينار من اصل تريليون و651 مليار دينار".