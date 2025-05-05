لجنة نيابية تحمل وزيرة المالية مسؤولية تعطيل تعيينات خريجي المجموعات الطبية

شفق نيوز/ انتقدت لجنة الصحة والبيئة النيابية، يوم الاثنين، إجراءات وزيرة المالية طيف سامي تجاه تمويل وزارة الصحة وحسم ملف تعيين الخريجين من المجموعات الطبية.

وقال رئيس اللجنة ماجد شنكالي خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "اللجنة استضافت وزير الصحة ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي، وللأسف وزيرة المالية لم تحظر إلى هذا الاجتماع لمناقشة تعيينات خريجي الكليات الطبية".

واضاف: "حققنا أمور مهمة خلال الاجتماع من ضمنها إطلاق استمارة التعيينات، وللأسف المرة الثالثة وزيرة المالية لم تحظر الاجتماع وهذا الأمر يحسب عليها".

واشار الى انه "في اول اربعة اشهر من هذا العام، ما يزال التمويل لوزارة الصحة دون المستوى المطلوب ولم يتم صرف 10% من المخصصات المالية"، موضحا ان "هناك 500 ألف طالب قيد الدراسة، وهؤلاء درسوا في الكليات من اجل التعيين، ونحن في لجنة الصحة نعمل على وضع الحلول".