لجنة نيابية تبشر المزارعين بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة

شفق نيوز / أكدت لجنة الزراعة والأهوار النيابية، يوم الاثنين، رفد كافة المبالغ المخصصة كمستحقات للمزارعين، لافتة إلى أن توجيها من وزير الزراعة ورد بشأن صرف جميع مستحقات العام الماضي.

وقال عضو اللجنة، عبد الأمير حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الزراعة تتابع يومياً مستحقات الفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير والشلب"، مبيناً أن "الأسبوع الماضي شهد استضافة وزير الزراعة والوكلاء والمديرين العموميين في وزارة التجارة والزراعة، وشركات العراقية وشركة ما بين النهرين، للوقوف على آخر ما وصل إليه الموضوع".

وأضاف حسن، أن "وزير الزراعة وجه بصرف كامل مستحقات عام ٢٠٢٠، وأرسل كتبا رسمية إلى وزارة التجارة لصرف مستحقات الفلاحين"، موضحاً أن "وزارة التجارة وفي كتابها المرقم ٩٣٢٥ يوم ١٣ حزيران الجاري، فاتحت وزارة المالية إدارة المحاسبة بالأمر".

وتابع أن "وزارة التجارة وبكتابها الآخر ٩٣٢١ في ١٣ حزيران أيضا، فاتحت دائرة الموازنة وأبلغتها بتحويل مبلغ أكثر من تريليون وستمائة مليار دينار لهذا الغرض".

وأشار إلى أن "وزارة التجارة طالبت أيضاً وزارة المالية بصرف المستحقات استناداً إلى المادة ٥٠ج من قانون الموازنة"، موكداً أن "لجنة الزراعة النيابية، جادة ومستمرة في التأكيد على وزارة التجارة والمالية والزراعة، لصرف المستحقات، ورفد كافة المبالغ هذا العام".