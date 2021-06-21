سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

لجنة نيابية تبشر المزارعين بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-21T10:48:58+0000
لجنة نيابية تبشر المزارعين بشأن مستحقاتهم المالية المتأخرة

شفق نيوز / أكدت لجنة الزراعة والأهوار النيابية، يوم الاثنين، رفد كافة المبالغ المخصصة كمستحقات للمزارعين، لافتة إلى أن توجيها من وزير الزراعة ورد بشأن صرف جميع مستحقات العام الماضي.

وقال عضو اللجنة، عبد الأمير حسن، لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الزراعة تتابع يومياً مستحقات الفلاحين لمحصولي الحنطة والشعير والشلب"، مبيناً أن "الأسبوع الماضي شهد استضافة وزير الزراعة والوكلاء والمديرين العموميين في وزارة التجارة والزراعة، وشركات العراقية وشركة ما بين النهرين، للوقوف على آخر ما وصل إليه الموضوع".

وأضاف حسن، أن "وزير الزراعة وجه بصرف كامل مستحقات عام ٢٠٢٠، وأرسل كتبا رسمية إلى وزارة التجارة لصرف مستحقات الفلاحين"، موضحاً أن "وزارة التجارة وفي كتابها المرقم ٩٣٢٥ يوم ١٣ حزيران الجاري، فاتحت وزارة المالية إدارة المحاسبة بالأمر".

وتابع أن "وزارة التجارة وبكتابها الآخر ٩٣٢١ في ١٣ حزيران أيضا، فاتحت دائرة الموازنة وأبلغتها بتحويل مبلغ أكثر من تريليون وستمائة مليار دينار لهذا الغرض".

وأشار إلى أن "وزارة التجارة طالبت أيضاً وزارة المالية بصرف المستحقات استناداً إلى المادة ٥٠ج من قانون الموازنة"، موكداً أن "لجنة الزراعة النيابية، جادة ومستمرة في التأكيد على وزارة التجارة والمالية والزراعة، لصرف المستحقات، ورفد كافة المبالغ هذا العام".

related

وزارة الزراعة تباشر بصرف المستحقات المالية للفلاحين

Date: 2021-06-06 09:45:13
وزارة الزراعة تباشر بصرف المستحقات المالية للفلاحين

التجارة تعلن غلق ملف المستحقات المتأخرة لمسوقيّ محصول الحنطة قريبا

Date: 2021-04-05 17:13:14
التجارة تعلن غلق ملف المستحقات المتأخرة لمسوقيّ محصول الحنطة قريبا

التجارة تطلق تجهيز مفردات "التموينية" الثانية لرمضان والحصة الثالثة للسكر والزيت

Date: 2021-04-20 09:32:04
التجارة تطلق تجهيز مفردات "التموينية" الثانية لرمضان والحصة الثالثة للسكر والزيت

لجنة نيابية تقترح "البدل النقدي" حلا لـ"فشل" وزارة التجارة المتواصل

Date: 2021-05-13 09:52:53
لجنة نيابية تقترح "البدل النقدي" حلا لـ"فشل" وزارة التجارة المتواصل

الزراعة تؤكد احتواء بؤرة الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور وتدعو لحظر استيراد الدجاج

Date: 2021-01-15 18:04:01
الزراعة تؤكد احتواء بؤرة الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور وتدعو لحظر استيراد الدجاج

وزير التجارة يتحدث لشفق نيوز عن إمكانية تعويض نازحين لم يتلقوا التموينية لسنوات

Date: 2021-06-12 15:03:42
وزير التجارة يتحدث لشفق نيوز عن إمكانية تعويض نازحين لم يتلقوا التموينية لسنوات

الزراعة عن دخول الجراد إلى العراق: سنقضي عليها في يومين

Date: 2021-03-25 09:33:42
الزراعة عن دخول الجراد إلى العراق: سنقضي عليها في يومين

وفد من بغداد يتفقد مشاريع الزراعة والموارد المائية في كوردستان

Date: 2021-03-29 09:41:30
وفد من بغداد يتفقد مشاريع الزراعة والموارد المائية في كوردستان