لجنة من مكتب السوداني تداهم تربية النجف وتفتش مفاصلها

شفق نيوز/ داهمت لجنة رقابية تابعة لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، اليوم الأحد، مديرية تربية النجف، وباشرت بتفتيش مفاصلها.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن لجنة رقابية تابعة لمكتب رئيس الوزراء محمد السوداني، وصلت، اليوم، الى مدينة النجف وفرضت سيطرتها بالقوة على مديرية التربية بالمحافظة.

وأضاف مراسلنا أن اللجنة الرقابية باشرت بتفتيش كافة مفاصل مديرية التربية، ومتابعة عمل اللجان والأوامر الإدارية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.