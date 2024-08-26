لجنة من بغداد في منفذ باشماخ لتدقيق ميزان المراجعة

شفق نيوز/ أفاد مصدر خاص، يوم الاثنين، بوصول لجنة اتحادية إلى منفذ باشماخ في السليمانية بإقليم كوردستان والمجاور لإيران.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة من وزارة المالية الاتحادية وصلت إلى المنفذ لتدقيق ميزان المراجعة للشهرين الرابع والخامس من هذا العام".

ويعتبر منفذ باشماخ الحدودي أحد المنافذ الحدودية الرئيسية بين العراق وإيران ويقع في محافظة السليمانية. ويقع المنفذ في الشمال الشرقي للعراق على الحدود مع إيران، و يتصل هذا المنفذ مباشرة بمحافظة سنندج الإيرانية في الجانب الإيراني والمنطقة المحيطة بالمنفذ تتميز بتضاريسها الجبلية.

ويُعتبر من أهم المعابر التجارية بين العراق وإيران، حيث يمر من خلاله عدد كبير من البضائع والأشخاص يوميًا و يستخدم هذا المنفذ بشكل رئيسي لنقل البضائع، ولكنه يستخدم أيضًا لمرور الأشخاص بين البلدين.

والمنفذ له أهمية كبيرة، ليس فقط بسبب دوره في التجارة، ولكن أيضًا لأنه يمثل نقطة عبور هامة للحجاج الإيرانيين الذين يقصدون الأماكن المقدسة في العراق، وكذلك للزوار العراقيين الذين يتوجهون إلى إيران.

والمنطقة المحيطة بالمنفذ تُعرف بتضاريسها الجبلية، وهي تخضع لرقابة وإدارة مشتركة بين السلطات العراقية والإيرانية لضمان سلاسة الحركة وتنظيم عمليات العبور.