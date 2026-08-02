لجنة مكافحة الفساد تلاحق "العقل المالي" لحوالات عدنان الجميلي

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بأن فرقاً مشتركة من هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة مكافحة الفساد نفذت مداهمات في قضاء الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين، للبحث عن العقل المالي للحوالات، ضمن إجراءات التحقيق في قضية عدنان الجميلي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوة داهمت منزل (م. ب) في قرية السويدان بقضاء الشرقاط، وهو صاحب إحدى أكبر شركات الصيرفة في المحافظة، وذلك ضمن مجريات التحقيق في القضية".

وأضاف أن "المداهمات شملت أيضاً منزل أحد المسؤولين العاملين في مصفى بيجي، والواقع في قرية العيثة، في إطار الإجراءات القضائية والتحقيقية الخاصة بالملف".

وأوضح المصدر أن "العملية تأتي في سياق متابعة تحويلات وأموال يُشتبه بتحويلها بين صاحب شركة الصيرفة وعدنان الجميلي وآخرين، إذ يُعتقد أن شركة الصيرفة كانت تمثل الصندوق المالي لإجراء تلك الحوالات، فيما تواصل الجهات المختصة عمليات التدقيق والتحقيق لكشف ملابسات القضية".