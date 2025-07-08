لجنة لتقصي الحقائق.. نينوى تسجل نحو 50 حالة انتحار خلال 6 أشهر

شفق نيوز- نينوى

كشفت دائرة الطب العدلي في نينوى، يوم الثلاثاء، أن المحافظة سجلت 49 حالة انتحار خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما تم تشكيل لجنة لتقصي أسباب تزايد حالات الانتحار والتوعية المجتمعية.

وقالت مديرة الدائرة شهد عارف، لوكالة شفق نيوز، إن "أسباب الانتحار تنوعت بين الظروف المعيشية الصعبة والاضطرابات النفسية، المعدل المسجل خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي يُعدّ مرتفعاً، ويستدعي وقفة جادة من جميع الجهات المعنية".

وبينت أنه "تم تشكيل لجنة رسمية لتقصي الحقائق بشأن هذه الحالات، برئاسة معاون محافظ نينوى، وتضم في عضويتها ممثلين عن دائرة الطب العدلي، والشرطة المجتمعية، وجهات أخرى ذات صلة، بهدف تحليل الأسباب والحد من تنامي هذه الظاهرة".

وأكدت أن "اللجنة باشرت بوضع خطة عمل تشمل تنظيم ندوات وورش توعية داخل أحياء الموصل ومدن نينوى الأخرى، للتعريف بمخاطر الانتحار وأهمية الدعم النفسي والاجتماعي، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الصحية".

وتأتي هذه التصريحات وسط تحذيرات أطلقها مراقبون وناشطون خلال الأيام الماضية، من تصاعد حالات ومحاولات الانتحار، مطالبين بخطوات حكومية ومجتمعية عاجلة للحد من الظاهرة وإنقاذ الأرواح.