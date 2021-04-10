لجنة كورونا بصدد اتخاذ قرارات جديدة.. وهذه خياراتها في رمضان

شفق نيوز/ كشف عضو اللجنة الصحة والبيئة النيابية ومقرر خلية الأزمة النيابية جواد الموسوي، السبت، عن أن اللجنة العليا للصحة والسلامة ستتخذ قريباً قرارات جديدة بخصوص شهر رمضان.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال 72 ساعة المقبلة، سنشهد صدور قرارات جديدة من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشان حظر التجوال خلال أيام شهر رمضان".

وأضاف أن "هناك خياران مطروحان بهذا الصدد؛ الأول يتضمن إعادة فرض حظر التجوال الشامل خلال عشرة أيام الاولى من شهر رمضان".

وأردف بالقول، "أما الخيار الثاني فيتمثل بزيادة ساعات حظر التجوال الجزئي ليمتد من الساعة الـ7 مساء بعد الفطور إلى الخامسة فجرا، بالاضافة إلى اضافة يوم اخر لحظر التجوال الشامل ليكون ثلاثة أيام وهي الخميس والجمعة والسبت".

ودعا الموسوي، وزارات الصحة والداخلية والدفاع، إلى "إيجاد طرق جديدة غير الطرق القديمة التي فشلت بتطبيق حظر التجوال وحث المواطنين على الالتزام بالتعليمات الصحية".

وأشار إلى أن "وزارتي الصحة والداخلية فشلتا في تطبيق الحظر الصحي على أرض الواقع وتوعية الناس وحثهم على اخذ جرعة لقاح فيروس كورونا"، مضيفا أن "على الوزارتين ايجاد طرق جديدة ومفيدة لتطبيق الحظر الصحي وحث المواطنين على تعقيم وتلقيح بلقاح فيروس كورونا".