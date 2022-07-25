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لجنة قضائية تمهل مشروع نخاع العظم بالموصل اسبوعاً لتخطي "عقبات" العمل

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-25T12:39:27+0000
لجنة قضائية تمهل مشروع نخاع العظم بالموصل اسبوعاً لتخطي "عقبات" العمل

شفق نيوز/ أمهلت اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة مشاريع اعمار الموصل، اليوم الاثنين، الجهات المشرفة على انشاء مركز زراعة نخاع العظم وامراض فقر الدم الوراثي اسبوعاً واحداً لتخطي "عقبات" التلكؤ الحاصل في اكماله.

وقال مصدر مطلع في محافظة نينوى لوكالة شفق نيوز إن "اللجنة القضائية المكلفة بمتابعة تنفيذ المشاريع في نينوى زارت مركز زراعة نخاع العظم وامراض فقر الدم الوراثي في الجانب الايسر من مدينة الموصل وعقدت اجتماعاً مع الشركة المنفذة ومجموعة من الاطباء المشرفين على المشروع".

وأضاف المصدر بانه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على سرعة إكمال النواقص في المركز"، مبيناً بأن اللجنة القضائية "امهلت الطرفين اسبوعاً فقط لتخطي العقبات وبعكسه ستتخذ اللجنة الاجراءات القانونية بحق المقصرين بسبب الخلافات والتلكؤ بين الطرفين".

وتابع المصدر أن التلكؤ "يتعلق بتدريب الاطباء العاملين ومناشئ الاجهزة التي ستستخدم في زراعة نخاع العظم".

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