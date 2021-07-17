لجنة فاجعة الناصرية تنهي مهام عملها ومصدر من داخلها يكشف تفاصيل صادمة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع رفيع المستوى داخل اللجنة التحقيقية العليا بحادثة حريق الناصرية، اليوم السبت، عن تفاصيل صادمة عن الفاجعة، مؤكدا أن لجنة التشكيلات الإدارية في ذي قار أنهت أعمالها كافة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة توصلت إلى أن حادث الحريق انطلق من الغرفة الرابعة على اليسار عند بوابة المركز، وليس كما أشيع بأنه انتقل من ساحة المركز، ولكن انتقاله كان بسرعة جنونية إلى بقية دواخل مركز النقاء موقع الحادث"، لافتا إلى أن " هناك شهادات عيانية استمعت إليها اللجنة التحقيقية بالحادث".

وبين أن" الشهود أكدوا أن الشرارة انطلقت عندما قام أحد المراجعين بفتح أنبوب الأوكسجين، ولكنه لم يبين فيما إذا كانت نار خارجية مشتعلة أثناء فتح الأوكسجين من عدمه".

وتابع المصدر، أن " اللجنة توصلت إلى قرارات مهمة بعد إنهاء الأمور الإدارية المتعلقة بها كافة، وهي بانتظار إنهاء التحقيق الأمني بالحادث لإصدار التوصيات النهائية بالفاجعة وبيان سببها".

وأكد المصدر، أن" التقرير الأمني سيكون الفيصل بقرار اللجنة لتحديد فيما إذا كان الأمر بفعل فاعل أو حدث دون قصد من قبل أحد المرافقين لأحد المرضى المصابين بكورونا".

وعن موعد إنهاء الأمور الأمنية المتعلقة بالحادث، أجاب المصدر، أن" الأمر سيحسم خلال 72 ساعة فقط".

وكانت حكومة مصطفى الكاظمي قد قررت، بعد اجتماع طارئ مساء يوم الإثنين، توقيف عدد من المسؤولين المحليين عن العمل وإيداعهم السجن لحين الانتهاء من التحقيق في حريق مستشفى الحسين.

والتهم حريق هائل، ليلة الأثنين 12 تموز 2021، مستشفى الحسين الخاص بعلاج مرضى كورونا في محافظة ذي قار، ما أسفر عن مصرع العشرات من المرضى.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، انفجرت اسطوانة أكسجين، مما تسبب في حريق هائل مماثل في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ، وهو مستشفى للمرضى المصابين بفيروس كورونا.