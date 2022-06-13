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لجنة إعادة إعمار الموصل: تعرضنا لـ"الغبن" من بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-13T07:21:17+0000
لجنة إعادة إعمار الموصل: تعرضنا لـ"الغبن" من بغداد

شفق نيوز/ شكت اللجنة العليا لإعادة إعمار مدينة الموصل، يوم الاثنين، من "غبن" في صرف التعويضات المخصصة لإعادة إعمار المدينة من قبل الحكومة الاتحادية.

وقال المدير التنفيذي للجنة عبد القادر الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "الموصل غُبنت كثيرا في صرف التعويضات المالية من قبل بغداد، وبعض ما خصصته اللجان لم يكن كافياً لرفع أنقاض المنازل المتضررة".

واضاف "لن ينتهي ملف إعادة إعمار الموصل الا بصرف المخصصات المالية دفعة واحدة لإنهاء معاناة الناس".

واكد الدخيل، ان "نينوى بحاجة الى ٣٠٠ مليار دينار عراقي لتغطية مستحقات المواطنين المتضررين من العمليات الارهابية والعسكرية، الذين ينتظرون منذ عامين او ثلاثة للحصول على التعويضات".

واشار الى ان "انهاء معاناة الناس لن تتحقق الا بصرف المخصصات دفعة واحدة، ومن غير المقبول ان يبقى هذا الملف مفتوحا لسنوات طويلة".

ولفت الى ان "من استلموا التعويضات لم تتجاوز نسبتهم 10% من الذين اكملوا معاملاتهم، وما يزال هناك الآلاف يعانون رغم مرور سنوات على تحرير محافظة نينوى من تنظيم داعش".

يشار الى ان العراق اعلن في أواخر عام 2017 عن تحرير محافظة نينوى والبلاد عموماً من سيطرة تنظيم داعش، وعلى اثر ذلك بدأت خطط إعادة إعمار مدينة الموصل والمدن الاخرى المحررة بتخصيص الاموال اللازمة من قبل الحكومة العراقية ودول اخرى، وهو ما لم يتحقق لغاية الان.

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