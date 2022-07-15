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لجنة صلاة جمعة الصدر تتحدث عن 2.5 مليون مشارك وتسجل حالات إغماء (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-15T10:44:06+0000
لجنة صلاة جمعة الصدر تتحدث عن 2.5 مليون مشارك وتسجل حالات إغماء (صور)

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المنظمة لصلاة الجمعة الموحدة، التي جرت اليوم، نجاح الخطة الأمنية واللوجستية التي رافقت مراسم أداء الصلاة، فيما أشارت إلى تسجيل حالات إغماء بين صفوف المصلين ورجال الدين.

وقال مصدر في اللجنة المنظمة للصلاة، لوكالة شفق نيوز، إن "صلاة الجمعة الموحدة بمدينة الصدر أقيمت بكل انضباط، ولم يتم تسجيل أي خرق أمني، وضبط الأمن بالتنسيق بين سرايا السلام والقوات الأمنية، مع العلم أن بعض الأحزاب حاولت عبر مواقع التواصل الاجتماعي التشويه على الصلاة والتقليل من أعداد المصلين".

وأوضح المصدر، أن "عدد المصلين تجاوز مليونين و500 ألف"، لافتاً إلى "تسجيل العشرات من حالات الإغماء بصفوف المصلين ورجال الدين، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وبعد انتهاء الصلاة بدأ الجميع بالمغادرة إلى مدينته ومحافظته التي قدم منها".

وأقيم في بغداد صلاة موحدة، في شارع الفلاح ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة، جمعت مئات آلاف من أنصار التيار الصدري.

وكانت اللجنة التحضيرية لـ"صلاة الجمعة الموحدة" التي دعا إليها الصدر، قد حددت مكان إقامة الصلاة من شارع الفلاح إلى السدة، ضمن مدينة الصدر.

وأمس الخميس، توافدت حشود المصلين من المحافظات الجنوبية، إلى العاصمة بغداد، استعداداً لأداء الصلاة.

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