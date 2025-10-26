لجنة حكومية عاجلة بشأن ظاهرة تجريف "الغابات" في بابل

شفق نيوز- بابل

شكلت وزارة الزراعة، يوم الأحد، لجنة تحقيقية عاجلة للتحقيق في ظاهرة تجريف أراضي الغابات في محافظة بابل.

وبحسب بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد جاء قرار وزير الزراعة عباس جبر المالكي، خلال اجتماع هيئة الرأي الحادي عشر بناءً على ما عرضه مدير عام الدائرة القانونية وما أُثير مؤخراً، والذي وجه بالتحقيق في ملابسات التجريف والعقود الاستثمارية المبرمة على تلك الأراضي.

وأضافت الوزارة، أن "اللجنة ستباشر عملها فوراً لرفع تقرير مفصل"، مؤكدة "اتخاذ إجراءات قانونية رادعة لحماية الثروة الوطنية من أي تجاوزات".

كما دعت المواطنين إلى "التعاون والإبلاغ عن أي حالات تجاوز أو تجريف".