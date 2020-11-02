لجنة ثانية لتعويض متضرري اعمال العنف في 4 وحدات متنازع عليها

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي في ديالى، يوم الاثنين، عن استحصال الموافقات الاصولية لفتح مقر للجنة تعويضات متضرري اعمال العنف في ناحية جلولاء، وتشمل 4 وحدات ادارية متنازع عليها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مقر الفرع الثاني للجنة التعويضات سيكون في ناحية جلولاء شمال شرقي المحافظة، والتي تضم اكثر من 30 الف متضررة من العمليات الارهابية وهي مدينة منكوبة وفق قرار 62 لسنة 2017، بالإضافة الى ناحية السعدية المنكوبة خدميا وناحية قرة تبه وجبارة".

وأكد المصدر "استكمال اجراءات تنسيب ممثلي الدوائر الحكومية المختصة بمعاملات واجراءات تعويض متضرري العمليات الارهابية والاخطاء العسكرية"، مشيراً إلى أن "توجيهات حكومية صدرت بتسريع انجاز معاملات المتضررين واعتماد الية تضمن تعويض عادل لجميع المتضررين وتجاوز الاجراءات الروتينية المعقدة".

ويشكو عشرات الالاف من المتضررين من اعمال العنف، بطئ وتأخير انجاز معاملاتهم منذ سنوات طويلة بسبب الاجراءات المعقدة والسياقات القانونية الى جانب وجود عمليات تزوير وتلاعب تسبت بتأخر التعويضات.