لجنة تأهيل مداخل بغداد تتحول لدائمية وتحدد سقفاً زمنياً لتنفيذ المشاريع

شفق نيوز/ أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يوم الأحد، عن تحويل اللجنة المختصة بتأهيل وتطوير مداخل وشوارع العاصمة بغداد، من لجنة مؤقتة إلى دائمة.

وذكرت الامانة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء استنادا إلى ما عرض في اجتماع اللجنة، واجتماع الفريق المنبثق عنها.

وقررت اللجنة، بحسب البيان، تولي متابعة الإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة بشأن المشروعات ذات العلاقة، وقيام الفريق الفني المنبثق عن اللجنة بتقديم دراسة ورؤية واضحة حول تطوير وتأهيل مداخل بغداد، وكذلك ساحات التبادل التجاري والمبالغ المطلوبة للمباشرة بالمشروع، خلال أسبوع واحد، ورفعها إلى اللجنة الرئيسة، إلى جانب وضع الحلول المناسبة لمشكلة طريق الدورة – اليوسفية.

وأشار البيان الى ان اللجنة قررت عقد اجتماع تشاوري مع محافظ بغداد، ومدير عام مديرية توزيع كهرباء بغداد، ومدير مديرية بلديات محافظة بغداد؛ لتقديم التوصيات اللازمة بشأن صيانة ونصب وإيصال التيار الكهربائي لمدخل بغداد - الكوت، وإجراء الكشف الموقعي على طريق في حي الخضراء وإزالة الشبكة الكهربائية فيه.

كما أوصت اللجنة بعقد اجتماع تشاوري يضم مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإعمار والخدمات، والمدير العام لدائرة الطرق والجسور بوزارة الإعمار والإسكان، لتقديم موقف بشأن آخر الإجراءات المتخذة بشأن الطريق الحلقي الرابع ومعوقات إنجازه.

وأشارت إلى التأكيد على التزام وزارة النقل بالتوجيهات السابقة بشأن إيقاف التعاقد على ساحات التبادل التجاري في مداخل بغداد، وعدم منح الهيئة الوطنية للاستثمار أي إجازة استثمارية لساحات التبادل التجاري لحين إكمال اللجنة الرئيسة المذكورة آنفا أعمالها.

وقررت اللجنة ايضا المباشرة بصيانة وتأهيل طرق مداخل محافظة بغداد حسب الكشوفات والتصاميم المعدة من دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار، مؤكدة على مباشرة محافظة بغداد بالإعلان عن مشروع الدراسة الاستشارية الخاصة بتقديم الرؤية التنظيمية والتخطيطية لطرق مداخل بغداد ومحطات التبادل التجاري ولكل مدخل على حدة.

وأضافت أن على أمانة بغداد إكمال التصاميم الخاصة بالمداخل ضمن حدودها خلال عشرة أيام، وتطوير المداخل جميعها وحسب الدوائر البلدية المعنية، وتزويد الفريق المنبثق عن اللجنة الرئيسة بتلك التصامیم.