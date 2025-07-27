لجنة تحقيقية وأمر سحب بحق مدير عام الأنواء الجوية العراقية

شفق نيوز- بغداد

أصدر وزير النقل العراقي رزاق محيبس، اليوم الأحد، أمراً بتشكيل لجنة تحقيقية بحق مدير عام الهيئة العامة للأنواء الجوية.

ووفقاً لبيان رسمي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، وجه السعداوي بسحب المدير العام إلى مقر الوزارة، دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ومنذ يومين ينظم موظفو الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة في بغداد، مطالبين بإقالة المدير العام بسبب ما وصفوه بـ"الظلم والإجحاف الإداري" الذي يتعرضون له منذ سنوات، في خطوة تنذر بتوقف جزئي في عمل المحطات الجوية.

ووثقت مقاطع فيديو هذه الوقفة الاحتجاجية وقد تداولها الموظفون على مواقع التواصل، وسط تفاعل من جهات نقابية وموظفين في وزارات أخرى أبدوا تضامنهم مع مطالب الكوادر الفنية في الهيئة.