لجنة بمجلس ديالى تكشف مصير مشاريع السوداني.. 20% فقط سينفذ منها

شفق نيوز/ كشف رئيس لجنة التخطيط في مجلس محافظة ديالى نزار اللهيبي، يوم الجمعة، عن مصير المشاريع التي خصصها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للمحافظة، فيما توقع تنفيذ 20‎%‎ فقط منها.

وقال اللهيبي لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء وجه بتخصيص مشاريع إلى محافظة ديالى، خلال زيارته لها قبل أشهر بقيمة أكثر من 600 مليار دينار، حسب ما تم إعلانه، لكن حتى الآن لا توجد بوادر لتنفيذ تلك المشاريع في المحافظة".

وأضاف: "نتوقع تنفيذ 20%‎ فقط من تلك المشاريع، بسبب مشاكل قد تواجه تنفيذها وإكمال إجراءاتها"، داعيا إلى "ضرورة أن تكون هناك متابعة حقيقية لضمان تنفيذ تلك المشاريع بشكل يخدم أهالي المحافظة".

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2024، زيارة إلى محافظة ديالى، فيما أعلن محافظ ديالى عدنان الشمري عن تخصيص السوداني مشاريع بقيمة 615 مليار دينار للمحافظة من قبل السوداني، خلال زيارته.