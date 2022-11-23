لجنة برلمانية: 16 مليار دينار لتطوير (كم) واحد بمشروع مداخل بغداد

شفق نيوز / كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الاربعاء، عن وجود شبهات فساد في ملف مشروع تطوير مداخل العاصمة بغداد، محمّلة محافظ بغداد ووزارة الاعمار والاسكان المسؤولية، في ثاني انتقاد علني للجنة لهذا الملف والمسؤولين عنه في 5 أيام فقط.

وقال رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية محما خليل لوكالة شفق نيوز ان "هناك شبهات فساد في مشروع تطوير واعمار بوابات بغداد، وان لجنة الخدمات والاعمار النيابية تحمّل محافظ بغداد ووزارة الأعمار والإسكان عدم إنجاز مشروع تطوير البوابات خلال الفترة المحددة".

وأضاف خليل "حسب البيانات التي وصلت إلى لجنة الخدمات والاعمار النيابية، فإن الأموال المخصصة لمدخل بغداد الشمالي 82 مليار دينار لاعمار الطريق بطول 33 كم، ووفق الأموال تم تخصيص مليارين و300 مليون دينار لكل كيلو متر".

وتابع رئيس اللجنة أن "هناك 6 كيلو مترات تمت إحالتها إلى وزارة الأعمار والإسكان بمبلغ 114 مليار دينار، على تخصيص 16 مليار دينار لكل كيلو متر".

واوضح خليل أنه "ووفق التخصيص المالي الكبير يفترض أن يكون هناك تقدم وإنجاز في مشروع بوابات بغداد، لو كانت هناك شركات رصينة لكانت هناك بوابات تليق بالعاصمة بغداد".

وكانت اللجنة وصفت في يوم 19 من شهر تشرين الثاني 2022، طرق مداخل العاصمة بأنها "طرق موت" مع وجود شبهات فساد وتلكؤ بإنجاز المشاريع في هذا المجال، فيما حملت محافظ بغداد ووزارة الاعمار والاسكان المسؤولية عن الوضع الحالي لتلك المداخل.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أطلق، في 17 تشرين الثاني 2022 خلال لقاء جمعه مع محافظ بغداد، عددا من التوجيهات بينها إعادة النظر في الكلُف المالية لمشاريع مداخل العاصمة بغداد.

وتعاني طرق مداخل العاصمة بغداد التي تربطها بالمحافظات، من تلكؤ العمل بتطويرها او اعادة تأهيلها في ظل تسجيل حوادث مميتة باستمرار.