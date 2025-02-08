لجنة برلمانية: مخلفات كهرباء الهارثة تشكل تهديداً خطيراً لمياه شط العرب (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الزراعة والمياه والبيئة النيابية، يوم السبت، عن قلقها البالغ لما تم توثيقه ونشره من قبل أحد المواطنين بشأن التلوث الحاصل في مياه شط العرب، الناتج عن المخلفات الصادرة من محطة كهرباء الهارثة.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا التلوث يشكل تهديدًا مباشرًا للبيئة المائية والصحة العامة، ويؤثر سلبًا على الثروة السمكية ومصادر المياه المستخدمة من قبل المواطنين، وتعد هذه مخالفة صريحة وواضحة لقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، وكذلك مخالفة للمادة (33) أولًا وثانيًا من الدستور العراقي".

وتابعت اللجنة، أن "الدستور أكد وبشكل واضح وصريح على ضمان السلامة البيئية وحماية التنوع البيئي، مما يستوجب تحركًا فوريًا من الجهات المختصة، وإننا في لجنة الزراعة والمياه والبيئة النيابية نؤكد أن حماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية مسؤولية وطنية وأخلاقية، ولن نسمح بأي تجاوزات تهدد صحة أبناء شعبنا أو تضر بالثروات الطبيعية".

وأكدت، أن "اللجنة ستتخذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل، وسيتم إرسال كتاب رسمي إلى مكتب رئيس الوزراء، ووزارة البيئة، ووزارة الموارد المائية، ووزارة الكهرباء، بالإضافة إلى محافظة البصرة، لمطالبتهم باتخاذ التدابير الفورية لمعالجة هذا التلوث ومحاسبة الجهات المقصرة".