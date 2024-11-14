لجنة برلمانية تُخيّر 800 موظف "مزدوج" الراتب في مطار النجف بالتخلي عن أحدهما

شفق نيوز/ كشفت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، عن وجود 800 موظف "مزدوج الراتب" في مطار النجف الدولي، معلنة تشكيل لجنة لحسم الملف خلال 25 يوماً.

وقال عضو اللجنة حميد الشبلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة شكلت لجنة فرعية لمتابعة ملف مزدوجي الوظيفة في مطار النجف الدولي برئاسته"، مضيفاً "من خلال تواصلنا مع مدير المطار اصدر يوم أمس الأربعاء كتاباً للقسم المالي بإبلاغ الموظفين مزدوجي الرواتب لاختيار أحد الراتبين".

وأضاف أن "هذا التوجيه جاء لإعطاء فرصة للموظفين في المطار خلال 25 يوماً من اجل اختيار احد الراتبين، وعلى الجميع تطبيق القرار دون استثناء لإنهاء ملف مزدوجي الرواتب في مطار النجف".

وتابع الشبلاوي "نحن بدورنا برئاسة اللجنة الفرعية سنعمل على انهاء هذا الملف باقرب وقت"، مشيراً إلى أن "عدد الموظفين مزدوجي الرواتب في مطار النجف قرابة 800 موظف، وهم في نفس الوقت موظفون في وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية أخرى".